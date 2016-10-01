Неймар подал в суд на бразильское правительство

Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ Нападающий футбольного клуба "Барселона" и национальной сборной Бразилии Неймар подал иск в суд на правительство страны, предположительно, из-за утечки информации о расследовании налоговых преступлений, в которых обвинялись он и его семья, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

По данным источника, в федеральном суде города Бразилиа иск получили 17 мая.

Ранее в марте 2016 года федеральный суд бразильского Сан-Паулу признал Неймара виновным в уклонении от уплаты налогов с 2012 по 2014 гг. По решению суда форвард сборной Бразилии должен перечислить в казну 46 млн евро.

Имя 24-летнего Неймара фигурирует еще в одном громком деле. Руководство "Барселоны" обвинялось в неуплате налогов на сумму 13 млн евро при переходе бразильца. Первоначально бывший президент клуба Сандро Росель заявлял, что Неймар обошелся клубу в 57,1 млн евро, однако руководство команды позднее признало наличие дополнительных контрактов с игроком, а отец Неймара в качестве реальной стоимости перехода назвал сумму в районе 100 млн евро.