"Нефтчи" заключит договор с итальянским нападающим

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Клуб "Нефтчи" близок к включению в состав еще одного футболиста.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт Alfredopedulla.com, столичный представитель включит в состав итальянского нападающего Джанлуку Сансоне.

32-летний футболист подпишет контракт с флагманом после прохождения медосмотра. Его контракт продлится до 2020 года.

Отметим, что Джанлука Сансоне за свою карьеру играл в итальянских клубах "Сампдория", "Турин", "Сассуаоло" и "Болонья".

Напомним, что главный тренер "Нефтчи" Роберто Бордин тоже итальянец.