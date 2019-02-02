"Нефтчи" заключит договор с итальянским нападающим

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Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Клуб "Нефтчи" близок к включению в состав еще одного футболиста.
Как сообщает Report со ссылкой на сайт Alfredopedulla.com, столичный представитель включит в состав итальянского нападающего Джанлуку Сансоне.
32-летний футболист подпишет контракт с флагманом после прохождения медосмотра. Его контракт продлится до 2020 года.
Отметим, что Джанлука Сансоне за свою карьеру играл в итальянских клубах "Сампдория", "Турин", "Сассуаоло" и "Болонья".
Напомним, что главный тренер "Нефтчи" Роберто Бордин тоже итальянец.
Təbriz QuliyevАвтор новости