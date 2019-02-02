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    "Нефтчи" заключит договор с итальянским нападающим

    Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Клуб "Нефтчи" близок к включению в состав еще одного футболиста.

    Как сообщает Report со ссылкой на сайт Alfredopedulla.com, столичный представитель включит в состав итальянского нападающего Джанлуку Сансоне.

    32-летний футболист подпишет контракт с флагманом после прохождения медосмотра. Его контракт продлится до 2020 года.

    Отметим, что Джанлука Сансоне за свою карьеру играл в итальянских клубах "Сампдория", "Турин", "Сассуаоло" и "Болонья".

    Напомним, что главный тренер "Нефтчи" Роберто Бордин тоже итальянец.

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