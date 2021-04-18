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"Нефтчи" забил свой юбилейный гол

"Нефтчи" забил свой юбилейный гол "Нефтчи" забил свой 1 400-й гол в истории чемпионатов Азербайджана по футболу
Футбол
18 апреля 2021 г. 15:53
Нефтчи забил свой юбилейный гол
Намик Алескеров

"Нефтчи" забил свой 1 400-й гол в истории чемпионатов Азербайджана по футболу.

Как передает Report со ссылкой на официальный сайт Профессиональной футбольной лиги, это произошло во время матча XXIII тура Премьер-лиги с клубом "Зиря" (4:0).

Перед этим матчем бакинцы отличились 1 397 раз. Юбилейный гол забил Намик Алескеров.

Команда, забившая наибольшее количество голов в истории национальных чемпионатов с 1992 года, забила 1 400 голов в 820 играх. Средняя результативность столичного представителя составила 1,71 процента.

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Версия на азербайджанском языке "Neftçi" Azərbaycan çempionatları tarixində 1 400-cü qolunu vurub

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