"Нефтчи" забил свой юбилейный гол

"Нефтчи" забил свой 1 400-й гол в истории чемпионатов Азербайджана по футболу

"Нефтчи" забил свой 1 400-й гол в истории чемпионатов Азербайджана по футболу.

Как передает Report со ссылкой на официальный сайт Профессиональной футбольной лиги, это произошло во время матча XXIII тура Премьер-лиги с клубом "Зиря" (4:0).

Перед этим матчем бакинцы отличились 1 397 раз. Юбилейный гол забил Намик Алескеров.

Команда, забившая наибольшее количество голов в истории национальных чемпионатов с 1992 года, забила 1 400 голов в 820 играх. Средняя результативность столичного представителя составила 1,71 процента.