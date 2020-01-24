"Нефтчи" трижды проиграл на товарищеских матчах в Анталье

Азербайджанский футбольный клуб "Нефтчи" провел третий товарищеский матч в рамках сбора в Турции.

Как сообщает Report, подопечные Физули Мамедова встречались с украинским клубом "Десна".

Встреча завершилась поражением "Нефтчи" со счетом - 2:1.

Единственный гол "черно-белых" на 66-й минуте забил Стивен Жозеф-Монроз.

Таким образом, все три матча в Анталье "Нефтчи" завершил с поражением. На первом матче его превзошел польский клуб "LKS Лодзи" - 0:4, на втором клуб проиграл киевскому "Динамо" со счетом - 1:2.