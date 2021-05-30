О нас
Report Georgia
Аудио новости

"Нефтчи" сыграет с чемпионом Польши

"Нефтчи" сыграет с чемпионом Польши Бакинский "Нефтчи" подготовится к Лиге Чемпионов в Австрии
Футбол
30 мая 2021 г. 13:28
Нефтчи сыграет с чемпионом Польши

Бакинский "Нефтчи" подготовится к Лиге Чемпионов в Австрии.

Как передает Report, подготовительный процесс будет проходить в коммуне Леоганг федеральной земли Зальцбург. Точная дата сборов еще не известна, однако уже названо имя первого соперника. Это чемпион Польши "Легия", которая, напомним, желает приобрести покинувшего "Карабах" нападающего сборной Азербайджана Махира Эмрели.

Официальный сайт варшавского клуба сообщает, что встреча с "Нефтчи" пройдет 20 июня.

Отметим, что "Нефтчи" начнет борьбу в Лиге Чемпионов с I квалификационного раунда. Первые матчи этой стадии пройдут 6-7 июля, ответные – 13-17 июля.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке "Neftçi"nin Avstriya toplanışında ilk rəqibi müəyyənləşdi

Другие новости из категории

Ювентус может обменять Роналду на Погба
"Ювентус" может обменять Роналду на Погба
30 мая 2021 г. 10:31
Кёльн сохранил место в Бундеслиге
"Кёльн" сохранил место в Бундеслиге
30 мая 2021 г. 07:07
Немецкий тренер третий сезон подряд выиграл ЛЧ
Немецкий тренер третий сезон подряд выиграл ЛЧ
30 мая 2021 г. 02:53
Стал известен победитель Лиги Чемпионов
Стал известен победитель Лиги Чемпионов
30 мая 2021 г. 00:59
Стало известно имя главного тренера Лиона
Стало известно имя главного тренера "Лиона"
30 мая 2021 г. 00:01
Брентфорд впервые с 1947 года сыграет в АПЛ
"Брентфорд" впервые с 1947 года сыграет в АПЛ
29 мая 2021 г. 21:07
Спаллетти возглавил Наполи
Спаллетти возглавил "Наполи"
29 мая 2021 г. 19:53
Задержан экс-футболист сборной Украины
ФотоЗадержан экс-футболист сборной Украины
29 мая 2021 г. 13:53
Определится победитель Лиги чемпионов
Определится победитель Лиги чемпионов
29 мая 2021 г. 07:49
Игорь Пономарев получил новую должность в Сабах
Игорь Пономарев получил новую должность в "Сабах"
28 мая 2021 г. 16:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi