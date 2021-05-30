"Нефтчи" сыграет с чемпионом Польши

Бакинский "Нефтчи" подготовится к Лиге Чемпионов в Австрии

Бакинский "Нефтчи" подготовится к Лиге Чемпионов в Австрии.

Как передает Report, подготовительный процесс будет проходить в коммуне Леоганг федеральной земли Зальцбург. Точная дата сборов еще не известна, однако уже названо имя первого соперника. Это чемпион Польши "Легия", которая, напомним, желает приобрести покинувшего "Карабах" нападающего сборной Азербайджана Махира Эмрели.

Официальный сайт варшавского клуба сообщает, что встреча с "Нефтчи" пройдет 20 июня.

Отметим, что "Нефтчи" начнет борьбу в Лиге Чемпионов с I квалификационного раунда. Первые матчи этой стадии пройдут 6-7 июля, ответные – 13-17 июля.