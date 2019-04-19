"Нефтчи" сократил разницу в очках с "Карабахом"

В Премьер-лиге Азербайджана по футболу завершился XXV тур.

Как сообщает Report, на последнем матче недели "Сабах" принял "Нефтчи". Встреча на стадионе "Əlincə Arena" в Масазыре завершилась победой гостевой команды со счетом 2:0.

Получивший на 55-й минуте матча вторую карточку защитник правого фланга "Сабаха" Мамедов Новруз был изгнан с игрового поля, после чего Намик Алескеров оформил дубль в составе "Нефтчи". Он отличился на 59-й и 62-й минутах.

После этой победы "Нефтчи" довел свои очки до 55-ти и сократил разницу в очках с "Карабахом" до 2-х.

"Сабах" находится на 5-й строчке с 26 очками.

Отметим, что в первый день игры "Карабах" обыграл "Кешля" со счетом 3:0, а "Сабаиль" одержал победу над "Сумгайытом" - 2:1. На сегодняшнем матче "Габала" - "Зиря" хозяева поля одержали победу со счетом 2:1.