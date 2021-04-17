"Нефтчи" разгромил "Зиря" и приблизился к "Карабаху"

Завершился XXIII Азербайджанской премьер-лиги по футболу

Завершился XXIII Азербайджанской премьер-лиги по футболу.

Как передает Report, в последнем матче тура бакинский "Нефтчи" принимал другой столичный клуб "Зиря". Встреча на Bakcell Arena завершилась победой хозяев поля со счетом 4:0.

Все голы в матче были забиты во втором тайме. На 47-ой минуте бомбардир чемпионата Намик Алескеров открыл счет. На 74-ой минуте Мирабдулла Аббасов отправил второй мяч в ворота соперника. Спустя всего 3 минуты Алескеров оформил дубль. Точку во встрече на второй добавленной ко второму тайму минуте поставил Стивен Жозеф-Монроз.

Благодаря этому результату "нефтяники" набрали 46 очков и свели отставание от лидирующего "Карабаха" до минимума. "Зиря" же с 32 очками осталась на 4-ой строчке.