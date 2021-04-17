О нас
Report Georgia
Аудио новости

"Нефтчи" разгромил "Зиря" и приблизился к "Карабаху"

"Нефтчи" разгромил "Зиря" и приблизился к "Карабаху" Завершился XXIII Азербайджанской премьер-лиги по футболу
Футбол
17 апреля 2021 г. 23:09
Нефтчи разгромил Зиря и приблизился к Карабаху

Завершился XXIII Азербайджанской премьер-лиги по футболу.

Как передает Report, в последнем матче тура бакинский "Нефтчи" принимал другой столичный клуб "Зиря". Встреча на Bakcell Arena завершилась победой хозяев поля со счетом 4:0.

Все голы в матче были забиты во втором тайме. На 47-ой минуте бомбардир чемпионата Намик Алескеров открыл счет. На 74-ой минуте Мирабдулла Аббасов отправил второй мяч в ворота соперника. Спустя всего 3 минуты Алескеров оформил дубль. Точку во встрече на второй добавленной ко второму тайму минуте поставил Стивен Жозеф-Монроз.

Благодаря этому результату "нефтяники" набрали 46 очков и свели отставание от лидирующего "Карабаха" до минимума. "Зиря" же с 32 очками осталась на 4-ой строчке.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке "Neftçi" "Zirə"ni darmadağın edib "Qarabağ"a yaxınlaşdı

Новости партнеров

Самое важное

Председатель религиозной общины: Армяне разрушили, фальсифицировали наши церкви
Председатель религиозной общины: Армяне разрушили, фальсифицировали наши церкви
17 апреля 2021 г. 14:14
Азербайджан упростил визовые процедуры в связи с Формулой-1
Азербайджан упростил визовые процедуры в связи с Формулой-1
17 апреля 2021 г. 14:13
Документальный фильм о 44-дневной войне номинирован на международную премию
Документальный фильм о 44-дневной войне номинирован на международную премию
17 апреля 2021 г. 13:36
В Азербайджане произошло землетрясение
В Азербайджане произошло землетрясение
17 апреля 2021 г. 08:07
Грузия готовится к применению китайской вакцины
Грузия готовится к применению китайской вакцины
16 апреля 2021 г. 15:40
Снятое после ракетного обстрела Гянджи фото выбрано фотографией года в Турции
Снятое после ракетного обстрела Гянджи фото выбрано фотографией года в Турции
16 апреля 2021 г. 15:15
Тактические учения ракетно-артиллерийских батарей с боевой стрельбой
ФотоТактические учения ракетно-артиллерийских батарей с боевой стрельбой
16 апреля 2021 г. 14:06
В поселке Пиршаги дан старт мерам по реконструкции и ремонтно-восстановительным работам
ФотоВ поселке Пиршаги дан старт мерам по реконструкции и ремонтно-восстановительным работам
16 апреля 2021 г. 13:33
Подорвавшийся на мине солдат Азербайджанской армии стал шехидом
Подорвавшийся на мине солдат Азербайджанской армии стал шехидом
16 апреля 2021 г. 12:07
МИД Азербайджана ответил Пашиняну стихотворением Гусейна Джавида
МИД Азербайджана ответил Пашиняну стихотворением Гусейна Джавида
16 апреля 2021 г. 09:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi