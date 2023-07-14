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"Нефтчи" провел первую тренировку под руководством Муту

"Нефтчи" провел первую тренировку под руководством Муту Находящийся на сборах в Санкт-Петербурге бакинский футбольный клуб "Нефтчи" провел первую тренировку под руководством нового главного тренера Адриана Муту.
Футбол
14 июля 2023 г. 22:22
Нефтчи провел первую тренировку под руководством Муту

Находящийся на сборах в Санкт-Петербурге бакинский футбольный клуб "Нефтчи" провел первую тренировку под руководством нового главного тренера Адриана Муту.

Как передает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, на сборах, прошедших в тренировочном центре "Зенита", также приняли участие помощники румынского специалиста - Алин-Николае Гита, Аурелиан-Богдан Патрашку, Миодраг Тодоров и Михай-Гаврил Недебан. После разминки в основном были выполнены упражнения с мячом.

Отметим, что свой последний матч в кубке "Матч ТВ" "Нефтчи" проведет против турецкого "Фенербахче". Матч, который состоится 15 июля на стадионе "Смена", начнется в 15:00 по бакинскому времени.

После завершения турнира "Нефтчи"отправится в Москву, где сыграет в товарищеском матче с местным "Спартаком". Встреча, которая состоится 18 июля на "Открытие Банк Арене", стартует в 22:00 по бакинскому времени и будет транслироваться в прямом эфире по телеканалу "Нефтчи ТВ". Команда вернется в Баку 19 июля и продолжит подготовку в столице.

“Нефтчи”, который в предстоящем сезоне будет представлять Азербайджан в Лиге Конференций УЕФА, во втором квалификационном раунде встретится с победителем пары "Железничар" (Босния и Герцеговина) - "Динамо" (Минск, Беларусь). Первая игра пройдет 27 июля на выезде, а ответный матч-3 августа на Bakcell Arena.

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Версия на азербайджанском языке Фото"Neftçi" Adrian Mutunun rəhbərliyi altında ilk məşqə çıxıb

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