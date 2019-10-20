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"Нефтчи" принимает "Зиря", а "Сабаил" - "Сумгайыт" в рамках VIII тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу

"Нефтчи" принимает "Зиря", а "Сабаил" - "Сумгайыт" в рамках VIII тура

В воскресенье пройдут очередные матчи VIII тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, в последний день отчетного тура состоятся две встречи: "Нефтчи" примет "Зиря", а "Сабаил" - "Сумгайыт".

Напомним, что в первых матчах VIII тура чемпионата страны в субботу победители выявлены не были: действующий чемпион "Карабах", занимающий лидирующие позиции в Премьер-лиге Азербайджана по футболу, впервые потерял очки в нынешнем сезоне, сыграв вничью с "Габалой", в свою очередь, "Кешля" разошлась миром с "Сабахом" (оба – 1:1).

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