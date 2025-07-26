"Нефтчи" подписал вратаря сборной Боснии и Герцеговины

"Нефтчи" подписал вратаря сборной Боснии и Герцеговины.

"Нефтчи" подписал вратаря сборной Боснии и Герцеговины.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу бакинского клуба, "Нефтчи" заключил двухлетний контракт с Кенаном Пиричем.

31-летний голкипер, помимо своей родины, выступал в чемпионатах Бельгии, Словении, Греции, Турции и Кипра. Он дважды становился чемпионом Боснии и Герцеговины (в сезонах 2016/17 и 2017/18), а также один раз — чемпионом Словении (2018/19).

Пирич трижды был признан вратарём сезона: дважды в чемпионате Боснии и Герцеговины (2016/17, 2017/18), один раз — в Словении (2018/19) и Греции (2023/24).

Отметим, что футболист провёл 8 матчей за сборную Боснии и Герцеговины.