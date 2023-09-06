О нас

"Нефтчи" подписал контракт с аргентинцем Лукасом Мелано

"Нефтчи" подписал контракт с аргентинцем Лукасом Мелано Футбольный клуб “Нефтчи” подписал контракт с аргентинским нападающим Лукасом Мелано.
Футбол
6 сентября 2023 г. 15:31
Нефтчи подписал контракт с аргентинцем Лукасом Мелано

Футбольный клуб “Нефтчи” подписал контракт с аргентинским нападающим Лукасом Мелано.

Как сообщили Report в столичном клубе, 30-летний форвард в ближайшее время приедет в Баку и пройдет медицинское обследование.

Детали контракта будут обнародованы позже.

Следует отметить, что Лукас Мелано выиграл Южноамериканский кубок в составе ФК “Ланус” в 2013 году. Мелано также выиграл кубок MLS в составе “Портленд Тимберс” в 2015 году.

В 2013 году он сыграл 3 матча за сборную Аргентины (до 20 лет) и забил 1 гол.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Neftchi transfers Argentinean footballer
Версия на азербайджанском языке "Neftçi" argentinalı hücumçu transfer edib

Экслюзивные новости

Политолог: Участие Венгрии в восстановлении освобожденных земель придаст новый импульс сотрудничеству с Азербайджаном
Политолог: Участие Венгрии в восстановлении освобожденных земель придаст новый импульс сотрудничеству с Азербайджаном
6 сентября 2023 г. 15:19
Сельджук Акат: Турция нацелена на увеличение товарооборота с Азербайджаном
Сельджук Акат: Турция нацелена на увеличение товарооборота с Азербайджаном
5 сентября 2023 г. 16:23
Обнародовано число новых школ, которые будут открыты до 15 сентября
Обнародовано число новых школ, которые будут открыты до 15 сентября
5 сентября 2023 г. 16:20
Замминистра: Средний коридор играет важную роль для расширения трансрегионального сотрудничества
Замминистра: Средний коридор играет важную роль для расширения трансрегионального сотрудничества
5 сентября 2023 г. 14:37
Названы объемы прокачки азербайджанского газа по TAP
Названы объемы прокачки азербайджанского газа по TAP
5 сентября 2023 г. 13:10
Председатель CNEMA: Азербайджану необходимо оказать поддержку в разминировании освобожденных территорий
Председатель CNEMA: Азербайджану необходимо оказать поддержку в разминировании освобожденных территорий
5 сентября 2023 г. 11:53
Турецкий политолог: Оборонное сотрудничество между Баку и Анкарой может стать образцом для других
Турецкий политолог: Оборонное сотрудничество между Баку и Анкарой может стать образцом для других
4 сентября 2023 г. 16:11
Замминистра: Сотрудничество Азербайджана и Казахстана развивается очень динамично
Замминистра: Сотрудничество Азербайджана и Казахстана развивается очень динамично
4 сентября 2023 г. 15:37
Эксперт: Перезапуск формата Иран-Азербайджан-Турция позволит возобновить коммуникации в регионе
Эксперт: Перезапуск формата "Иран-Азербайджан-Турция" позволит возобновить коммуникации в регионе
4 сентября 2023 г. 15:34
В Азербайджане ведется работа по созданию засухоустойчивых, урожайных сортов пшеницы
В Азербайджане ведется работа по созданию засухоустойчивых, урожайных сортов пшеницы
4 сентября 2023 г. 15:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi