"Нефтчи" подписал контракт с аргентинцем Лукасом Мелано

Футбольный клуб “Нефтчи” подписал контракт с аргентинским нападающим Лукасом Мелано.

Футбольный клуб “Нефтчи” подписал контракт с аргентинским нападающим Лукасом Мелано.

Как сообщили Report в столичном клубе, 30-летний форвард в ближайшее время приедет в Баку и пройдет медицинское обследование.

Детали контракта будут обнародованы позже.

Следует отметить, что Лукас Мелано выиграл Южноамериканский кубок в составе ФК “Ланус” в 2013 году. Мелано также выиграл кубок MLS в составе “Портленд Тимберс” в 2015 году.

В 2013 году он сыграл 3 матча за сборную Аргентины (до 20 лет) и забил 1 гол.