"Нефтчи" осуществляет трансфер воспитанника киевского "Динамо"

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Стало известно имя украинского футболиста, которого бакинский клуб "Нефтчи" хочет привлечь в свой состав.

Как сообщает Report, это воспитанник киевского "Динамо" Кирилл Петров.

Защитник примкнул к лагерю "Динамо" в 13 лет, спустя 3 года начал выступать в молодежной команде киевского представителя. С 2009 года вошел в основной состав, однако в последующие годы был передан в аренду клубам "Кривбасс" и "Говерла". В 2013 году защитник надел форму киевского "Арсенала", спустя год - польского клуба "Корона", а в 2015 казахстанского клуба "Ордабасы".

Последним клубом футболиста был "Олимпик". 26-летний футболист выступал в сборных U-19 и U-21.

Ожидается, что сегодня Петров присоединится к лагерю "Нефтчи" в турецком городе Анталья. После медобследования будет заключен контракт.