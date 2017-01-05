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    "Нефтчи" осуществляет трансфер воспитанника киевского "Динамо"

    Последним клубом футболиста был Олимпик

    Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Стало известно имя украинского футболиста, которого бакинский клуб "Нефтчи" хочет привлечь в свой состав. 

    Как сообщает Report, это воспитанник  киевского "Динамо" Кирилл Петров.

    Защитник примкнул к лагерю "Динамо" в 13 лет, спустя 3 года начал выступать в молодежной команде киевского представителя. С 2009 года вошел в основной состав, однако в последующие годы был передан в аренду клубам "Кривбасс" и "Говерла". В 2013 году защитник надел форму киевского "Арсенала", спустя год - польского клуба "Корона", а в 2015 казахстанского клуба "Ордабасы". 

    Последним клубом футболиста был "Олимпик".  26-летний футболист выступал в сборных U-19 и U-21.

    Ожидается, что сегодня Петров присоединится к лагерю "Нефтчи" в турецком городе Анталья. После медобследования будет заключен контракт.

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