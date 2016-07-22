​"Нефтчи" не смог забить в Македонии и покинул Лигу Европы

Баку. 22 Июля. REPORT.AZ/ Вчера состоялся ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы по футболу между "Шкендией" (Македония) и "Нефтчи" (Азербайджан).
Как передает Report, первая игра завершилась со счётом 0:0 и позволяла "нефтяникам" надеяться на гол в гостях, который много значит.
"Нефтчи" всё же не смог забить в отличие от македонцев, на 31-й минуте красивая комбинация стала голевой, отличился лидер "Шкендии" Бесарт Ибраими. Шансы гостей ещё более ухудшились на 71-й минуте с удалением заряженного на борьбу Ванче Шикова.
"Шкендия" (Македония) — "Нефтчи" (Азербайджан) — 1:0
Гол: Ибраими, 31.
Удаление: Шиков, 72 ("Нефтчи").
Первый матч — 0:0
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