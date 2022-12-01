"Нефтчи" направил предложение "Химкам" для трансфера Аяза Гулиева

"Нефтчи" направил предложение российскому клубу "Химки" для трансфера футболиста Аяза Гулиева.
Как сообщает Report со ссылкой на издание "Евроставка.ру", клубы обсуждают трансфер футболиста азербайджанского происхождения.
"Нефтчи" готов привлечь 26-летнего игрока в свой состав за 300 тыс. евро. Однако руководство "Химок" намерено заработать на трансфере Гулиева около 500-700 тыс. евро.
Не исключается, что футболист получит азербайджанское гражданство.
Аяз Гулиев перешел в "Химки" из тульского "Арсенала" в июле этого года. Его контракт с клубом российской Премьер-лиги действителен до 2024 года.