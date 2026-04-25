Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    "Нефтчи" и "Карабах" выступили с совместным заявлением, призвав фанатов к сдержанности

    Футбол
    • 25 апреля, 2026
    • 16:25
    Нефтчи и Карабах выступили с совместным заявлением, призвав фанатов к сдержанности

    Ведущие футбольные клубы Азербайджана - "Нефтчи" и "Карабах" - призвали болельщиков соблюдать правила и проявлять уважение к команде соперников и их болельщикам накануне очного матча в рамках XXIX тура Премьер-лиги Мисли.

    Как сообщает Report, в совместном заявлении клубов отмечается, что 26 и 30 апреля внимание футбольной общественности Азербайджана будет приковано к Palms Sports Arena, где команды встретятся дважды с интервалом в четыре дня.

    В обращении подчеркивается, что билеты на матчи пользуются высоким спросом, и ожидается, что трибуны будут полностью заполнены. "Нефтчи" и "Карабах" выразили уверенность, что команды будут бороться за победу до конца, и призвали болельщиков поддерживать свои клубы в духе уважения и fair play.

    "Мы призываем наших болельщиков сохранять выдержку, проявлять уважение к сопернику, его болельщикам и всем участникам матча, поддерживая команды в рамках высокой культуры и честной игры", - говорится в заявлении.

    Клубы также напомнили, что футбол остается игрой, где результат может быть разным для сторон, и подчеркнули важность соблюдения этических норм. "Каждому из нас следует не выходить за рамки допустимого и демонстрировать профессионализм и уважение к сопернику", - отмечается в тексте.

    Отметим, первый матч состоится завтра в 19:00 на арене Palms Sports Arena.

    ФК Нефтчи ФК Карабах совместное заявление Премьер-лига Азербайджана
