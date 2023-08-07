О нас

"Нефтчи" бесплатно подписал бразильца стоимостью в 3 млн евро

"Нефтчи" бесплатно подписал бразильца стоимостью в 3 млн евро Стали известные некоторые детали, связанные с трансфером "Нефтчи" Андре Синъясики.
Футбол
7 августа 2023 г. 23:25
Нефтчи бесплатно подписал бразильца стоимостью в 3 млн евро

Стали известные некоторые детали, связанные с трансфером "Нефтчи" Андре Синъясики.

Как сообщает Report со ссылкой на Oxu.Az, после получения информации об интересе к нему со стороны "флагмана", выступающий за американский клуб "Шарлотт" 26-летний футболист выразил желание получить статус свободного агента у представителя MLS, и ему это удалось.

Отмечается, что он сильно хотел работать с новым главным тренером Нефтчи Адрианом Муту. Именно по этой причине А.Синъясики отказался от предложения, поступившего из турецкой Суперлиги.

Известный сайт Transfermarkt указывает трансферную стоимость футболиста в размере 3 млн евро. Привлечение данного игрока в качестве свободного агента можно оценивать как большой успех трансферной политики и клубных селекционеров "Нефтчи".

Напомним, что "бело-черные" подписали с А.Синъясики контракт на два года.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке "Neftçi" üç milyonluq futbolçunu pulsuz transfer edib

Самое читаемое

Азербайджанский пловец завоевал лицензию на Паралимпиаду-2024
Азербайджанский пловец завоевал лицензию на Паралимпиаду-2024
1 августа 2023 г. 00:38
Лукашенко опроверг информацию о приближении ЧВК Вагнер к польским границам
Лукашенко опроверг информацию о приближении ЧВК "Вагнер" к польским границам
1 августа 2023 г. 16:52
Цены на золото выросли на фоне ухудшения кредитного рейтинга США
Цены на золото выросли на фоне ухудшения кредитного рейтинга США
2 августа 2023 г. 10:02
МИД Азербайджана ответил Пашиняну
МИД Азербайджана ответил Пашиняну
3 августа 2023 г. 13:41
Азербайджан увеличил поставки огнеупорного цемента из Германии
Азербайджан увеличил поставки огнеупорного цемента из Германии
3 августа 2023 г. 17:18
Демонтаж в Киеве герба СССР на самом высоком монументе Европы - Фоторепортаж
ФотоДемонтаж в Киеве герба СССР на самом высоком монументе Европы - Фоторепортаж
4 августа 2023 г. 14:59
В РФ свыше 11 человек пострадали, 200 эвакуированы из-за взрыва газа в жилом доме
В РФ свыше 11 человек пострадали, 200 эвакуированы из-за взрыва газа в жилом доме
4 августа 2023 г. 17:37
В Киеве на щит монумента Родина-мать установили украинский трезубец
ФотоВ Киеве на щит монумента "Родина-мать" установили украинский трезубец
6 августа 2023 г. 10:03
Бакинский Сабах разгромил Габалу в заключительной игре первого тура Премьер-лиги
Бакинский "Сабах" разгромил "Габалу" в заключительной игре первого тура Премьер-лиги
6 августа 2023 г. 23:05
На севере Вьетнама семь человек погибли из-за наводнений и оползней
На севере Вьетнама семь человек погибли из-за наводнений и оползней
7 августа 2023 г. 10:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi