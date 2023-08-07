"Нефтчи" бесплатно подписал бразильца стоимостью в 3 млн евро

Стали известные некоторые детали, связанные с трансфером "Нефтчи" Андре Синъясики.

Стали известные некоторые детали, связанные с трансфером "Нефтчи" Андре Синъясики.

Как сообщает Report со ссылкой на Oxu.Az, после получения информации об интересе к нему со стороны "флагмана", выступающий за американский клуб "Шарлотт" 26-летний футболист выразил желание получить статус свободного агента у представителя MLS, и ему это удалось.

Отмечается, что он сильно хотел работать с новым главным тренером Нефтчи Адрианом Муту. Именно по этой причине А.Синъясики отказался от предложения, поступившего из турецкой Суперлиги.

Известный сайт Transfermarkt указывает трансферную стоимость футболиста в размере 3 млн евро. Привлечение данного игрока в качестве свободного агента можно оценивать как большой успех трансферной политики и клубных селекционеров "Нефтчи".

Напомним, что "бело-черные" подписали с А.Синъясики контракт на два года.