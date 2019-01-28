Названы время и стадион матча "Карабах" - "Нефтчи"

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Определилось расписание матчей XV тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Профессиональной футбольной лиги, тур охватит два дня.

На матче открытия "Зиря" примет "Сабах".

Текущий тур завершится считающимся центральной встречей матчем "Карабах" - "Нефтчи".

2 февраля (суббота)

16:30. "Зиря" - "Сабах"

Стадион спортивного комплекса "Зиря"

19:00. "Кешля" - "Сабаиль"

"ASK Arena"

3 февраля (воскресенье)

14:00. "Габала" - "Сумгайыт"

Габалинский городской стадион

18:30. "Карабах" - "Нефтчи"

Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова.

Отметим, что все встречи тура будут транслироваться на телеканале CBC Sport.