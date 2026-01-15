Названы судьи товарищеских матчей сборной Азербайджана против Дании
Футбол
- 15 января, 2026
- 10:43
Названы имена судей, которые будут обслуживать товарищеские матчи между сборными Азербайджана и Дании по футзалу.
Об этом Report сообщили в Федерации футзала Азербайджана.
Матч, который начнется в 19:00 22 января, будут обслуживать Али Джабраилов, Имран Магеррамов и Рамиль Намазов.
На матч, который начнется в 16:00 24 января, назначены Князь Амирасланов, Рза Мамедов и Анар Фараджов.
