Названы судьи товарищеских матчей сборной Азербайджана против Дании

Названы имена судей, которые будут обслуживать товарищеские матчи между сборными Азербайджана и Дании по футзалу.

Об этом Report сообщили в Федерации футзала Азербайджана.

Матч, который начнется в 19:00 22 января, будут обслуживать Али Джабраилов, Имран Магеррамов и Рамиль Намазов.

На матч, который начнется в 16:00 24 января, назначены Князь Амирасланов, Рза Мамедов и Анар Фараджов.