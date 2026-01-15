Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Футбол
    • 15 января, 2026
    • 10:43
    Названы судьи товарищеских матчей сборной Азербайджана против Дании

    Названы имена судей, которые будут обслуживать товарищеские матчи между сборными Азербайджана и Дании по футзалу.

    Об этом Report сообщили в Федерации футзала Азербайджана.

    Матч, который начнется в 19:00 22 января, будут обслуживать Али Джабраилов, Имран Магеррамов и Рамиль Намазов.

    На матч, который начнется в 16:00 24 января, назначены Князь Амирасланов, Рза Мамедов и Анар Фараджов.

    футзал сборная Азербайджана Дания
