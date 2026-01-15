İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    Azərbaycan millisinin Danimarka ilə yoldaşlıq oyunlarının hakimləri açıqlanıb

    Futbol
    • 15 yanvar, 2026
    • 10:12
    Azərbaycan millisinin Danimarka ilə yoldaşlıq oyunlarının hakimləri açıqlanıb

    Futzal üzrə Azərbaycan millisinin Danimarka yığması ilə keçirəcəyi yoldaşlıq oyunlarını idarə edəcək hakimlər bəlli olub.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Futzal Federasiyasından məlumat verilib.

    Yanvarın 22-də, saat 19:00-da start götürəcək qarşılaşmada Əli Cəbrayılov, İmran Məhərrəmov və Ramil Namazov hakimlik edəcəklər.

    Yanvarın 24-də, saat 16:00-da başlayacaq görüşə isə Knyaz Əmiraslanov, Rza Məmmədov, Anar Fərəcov təyinat alıblar.

    Qeyd edək ki, hər iki oyun Bakı İdman Sarayında baş tutacaq.

    Названы судьи товарищеских матчей сборной Азербайджана против Дании

