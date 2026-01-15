Azərbaycan millisinin Danimarka ilə yoldaşlıq oyunlarının hakimləri açıqlanıb
Futbol
- 15 yanvar, 2026
- 10:12
Futzal üzrə Azərbaycan millisinin Danimarka yığması ilə keçirəcəyi yoldaşlıq oyunlarını idarə edəcək hakimlər bəlli olub.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Futzal Federasiyasından məlumat verilib.
Yanvarın 22-də, saat 19:00-da start götürəcək qarşılaşmada Əli Cəbrayılov, İmran Məhərrəmov və Ramil Namazov hakimlik edəcəklər.
Yanvarın 24-də, saat 16:00-da başlayacaq görüşə isə Knyaz Əmiraslanov, Rza Məmmədov, Anar Fərəcov təyinat alıblar.
Qeyd edək ki, hər iki oyun Bakı İdman Sarayında baş tutacaq.
