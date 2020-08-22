Названы претенденты на звание лучшего игрока недели Лиги Европы

"Севилья" в шестой раз стала победителем Лиги Европы

УЕФА на официальном сайте опубликовал список номинантов на звание лучшего игрока недели.

Как передает Report, на премию номинированы четыре игрока "Севильи" по итогам финала против "Интера" (3:2).

Форвард Люк де Йонг оформил дубль, полузащитники Эвер Банега и Хесус Навас сделали по результативной передаче, а защитник Жуль Кунде совершил 92 процента точных передач.

Победитель будет определен путем голосования на сайте УЕФА.

Отметим, что "Севилья" обновила свой рекорд, став победителем Лиги Европы в шестой раз.