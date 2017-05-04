 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Названы имена арбитров, которые рассудят финальный матч кубка Азербайджана

    Встречу рассудит судейская бригада во главе с Фаризом Юсифовым

    Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Обнародованы назначения на финальный матч кубка Азербайджана между клубами "Карабах" и "Габала".

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Профессиональной футбольной лиги, встречу рассудит судейская бригада во главе с Фаризом Юсифовым.

    Боковыми судьями будут Вагиф Мусаев и Намик Гусейнов. А функцию четвертого судьи выполнит Алияр Агаев.

    Кубок Азербайджана

    Финал

    5 мая (пятница)

    16:00. "Карабах" - "Габала"

    Арбитры: Фариз Юсифов, Вагиф Мусаев, Намик Гусейнов, Алияр Агаев

    Представитель АФФА: Али Гусейнов

    Судейский наблюдатель: Мелик Гасанов

    Стадион Нахчыванской Автономной Республики (CBC Sport/прямая трансляция). 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi