Названы имена арбитров, которые рассудят финальный матч кубка Азербайджана

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Обнародованы назначения на финальный матч кубка Азербайджана между клубами "Карабах" и "Габала".

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Профессиональной футбольной лиги, встречу рассудит судейская бригада во главе с Фаризом Юсифовым.

Боковыми судьями будут Вагиф Мусаев и Намик Гусейнов. А функцию четвертого судьи выполнит Алияр Агаев.

Кубок Азербайджана

Финал

5 мая (пятница)

16:00. "Карабах" - "Габала"

Арбитры: Фариз Юсифов, Вагиф Мусаев, Намик Гусейнов, Алияр Агаев

Представитель АФФА: Али Гусейнов

Судейский наблюдатель: Мелик Гасанов

Стадион Нахчыванской Автономной Республики (CBC Sport/прямая трансляция).