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Названы гимнастки, которые представят Азербайджан на международных соревнованиях в России

Названы гимнастки, которые представят Азербайджан на международных соревнованиях в России Определен состав делегации, которая будет представлять Азербайджан на соревнованиях по художественной гимнастике VIII Международных спортивных игр "Дети Азии" в Якутске (Россия).
Футбол
24 июня 2024 г. 17:14
Названы гимнастки, которые представят Азербайджан на международных соревнованиях в России

Определен состав делегации, которая будет представлять Азербайджан на соревнованиях по художественной гимнастике VIII Международных спортивных игр "Дети Азии" в Якутске (Россия).

Как сообщает Report, информацию об этом распространила Федерация гимнастики Азербайджана.

Азербайджан на соревнованиях представят Шамс Агагусейнова и София Мамедова под руководством тренера Назрин Джафарзаде, судьей будет Сабина Гаджиева.

VIII Международные спортивные игры "Дети Азии" начнутся 26 июня и завершатся 6 июля.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanı Rusiyadakı beynəlxalq yarışda təmsil edəcək gimnastlar müəyyənləşib

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