Названы гимнастки, которые представят Азербайджан на международных соревнованиях в России

Названы гимнастки, которые представят Азербайджан на международных соревнованиях в России

Определен состав делегации, которая будет представлять Азербайджан на соревнованиях по художественной гимнастике VIII Международных спортивных игр "Дети Азии" в Якутске (Россия).

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Определен состав делегации, которая будет представлять Азербайджан на соревнованиях по художественной гимнастике VIII Международных спортивных игр "Дети Азии" в Якутске (Россия). Как сообщает Report, информацию об этом распространила Федерация гимнастики Азербайджана. Азербайджан на соревнованиях представят Шамс Агагусейнова и София Мамедова под руководством тренера Назрин Джафарзаде, судьей будет Сабина Гаджиева. VIII Международные спортивные игры "Дети Азии" начнутся 26 июня и завершатся 6 июля. Подпишитесь на наш Telegram канал