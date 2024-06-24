Названы гимнастки, которые представят Азербайджан на международных соревнованиях в России

Определен состав делегации, которая будет представлять Азербайджан на соревнованиях по художественной гимнастике VIII Международных спортивных игр "Дети Азии" в Якутске (Россия).
Как сообщает Report, информацию об этом распространила Федерация гимнастики Азербайджана.
Азербайджан на соревнованиях представят Шамс Агагусейнова и София Мамедова под руководством тренера Назрин Джафарзаде, судьей будет Сабина Гаджиева.
VIII Международные спортивные игры "Дети Азии" начнутся 26 июня и завершатся 6 июля.