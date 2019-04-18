Названы даты проведения полуфинальных матчей Лиги чемпионов.

Как сообщает Report со ссылкой на страницу ЛЧ в Twitter, первая встреча между английским "Тоттенхэмом" и голландским "Аяксом" состоится 30 апреля в Лондоне, ответная игра пройдет 8 мая в Амстердаме.

Полуфинальная встреча между испанской "Барселоной" и английским "Ливерпулем" состоится 1 мая в Барселоне, ответный матч пройдет 7 мая в Ливерпуле.

Отметим, что финал Лиги Чемпионов пройдет 1 июня в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано".