Названо время пресс-конференций Гурбана Гурбанова и Ларса Ольсена

Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ Стали известны время и место проведения открытых для СМИ тренировок и пресс-конференций перед матчем III тура Лиги наций между Азербайджаном и командой Фарерских островов.

Как сообщает Report, пресс-конференции обоих тренеров назначены до полудня по местному времени.

10 октября в 10:00 по местному времени (13:00 по бакинскому времени) с журналистами встретится наставник Фарерских островов Ларс Ольсен.

Тренировка команды будет организована в 10:30 (13:30 по бакинскому времени).

Пресс-конференция Гурбана Гурбанова начнется в 12:00 (15:00 по бакинскому времени), а открытая тренировка сборной - в 12:30 (15:30 по бакинскому времени).

Отметим, что матч на стадионе "Торсволлур" в городе Торсхавн начнется 11 октября в 22:45 по бакинскому времени.

Напомним, что сборная Азербайджана отправится на Фарерские острова транзитным путем.