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Названо количество проданных билетов на матч "Карабах" – "Шелбурн"

Названо количество проданных билетов на матч "Карабах" – "Шелбурн" Названо количество проданных билетов на матч "Карабах" – "Шелбурн" в Баку.
Футбол
26 июля 2025 г. 19:35
Названо количество проданных билетов на матч Карабах – Шелбурн

Названо количество проданных билетов на матч "Карабах" – "Шелбурн" в Баку.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу агдамского клуба, на матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА между "Карабахом" и ирландским "Шелбурном", который пройдёт в Баку, продано уже 11 тысяч билетов.

Встреча состоится 30 июля на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова и начнётся в 20:00.

Стоимость билетов составляет 5, 10, 20, 30, 75 и 100 манатов. Болельщики, желающие воспользоваться привилегиями VIP Lounge, могут приобрести билеты в сектора VVIP C и VVIP D по цене 300 манатов.

Билеты доступны в онлайн-продаже на сайте "iTicket.az", в фан-шопе "Карабаха" в ТЦ Park Bulvar, а также в кассах стадиона.

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Версия на азербайджанском языке "Qarabağ" - "Şelburn" matçına satılan biletlərin sayı açıqlanıb

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