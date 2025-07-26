Названо количество проданных билетов на матч "Карабах" – "Шелбурн"

Названо количество проданных билетов на матч "Карабах" – "Шелбурн" в Баку.

Названо количество проданных билетов на матч "Карабах" – "Шелбурн" в Баку.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу агдамского клуба, на матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА между "Карабахом" и ирландским "Шелбурном", который пройдёт в Баку, продано уже 11 тысяч билетов.

Встреча состоится 30 июля на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова и начнётся в 20:00.

Стоимость билетов составляет 5, 10, 20, 30, 75 и 100 манатов. Болельщики, желающие воспользоваться привилегиями VIP Lounge, могут приобрести билеты в сектора VVIP C и VVIP D по цене 300 манатов.

Билеты доступны в онлайн-продаже на сайте "iTicket.az", в фан-шопе "Карабаха" в ТЦ Park Bulvar, а также в кассах стадиона.