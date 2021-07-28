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Названо число болельщиков на матче "Кешля" – "Сочи"

Названо число болельщиков на матче "Кешля" – "Сочи" На продажу вынесено 1 300 билетов на ответный матч клуба "Кешля" против российской команды "Сочи" в рамках второго классификационного этапа Лиги конференций УЕФА.
Футбол
28 июля 2021 г. 15:18
Названо число болельщиков на матче Кешля – Сочи

На продажу вынесено 1 300 билетов на ответный матч клуба "Кешля" против российской команды "Сочи" в рамках второго классификационного этапа Лиги конференций УЕФА.

Как сообщили Report в бакинском клубе, цены меняются в зависимости от сектора – 2, 3 и 5 манатов.

Большая часть билетов уже продана. Ожидается, что до игры все билеты будут распроданы.

Игра между клубами "Кешля" и "Сочи" состоится 29 июля на ASK Arena и стартует в 20:00. В первом матче между этими командами российский клуб одержал победу со счетом 3:0.

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Версия на азербайджанском языке "Keşlə" - "Soçi" oyununu izləyəcək azarkeş sayı açıqlanıb

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