Названо число болельщиков на матче "Кешля" – "Сочи"

На продажу вынесено 1 300 билетов на ответный матч клуба "Кешля" против российской команды "Сочи" в рамках второго классификационного этапа Лиги конференций УЕФА.

На продажу вынесено 1 300 билетов на ответный матч клуба "Кешля" против российской команды "Сочи" в рамках второго классификационного этапа Лиги конференций УЕФА.

Как сообщили Report в бакинском клубе, цены меняются в зависимости от сектора – 2, 3 и 5 манатов.

Большая часть билетов уже продана. Ожидается, что до игры все билеты будут распроданы.

Игра между клубами "Кешля" и "Сочи" состоится 29 июля на ASK Arena и стартует в 20:00. В первом матче между этими командами российский клуб одержал победу со счетом 3:0.