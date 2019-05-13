Названа судейская бригада на финал Лиги Европы в Баку

Объявлены судьи предстоящей в Баку финальной встречи Лиги Европы УЕФА.

Как сообщает Report, главным рефери финала Лиги Европы с участием "Челси" и "Арсенала" будет итальянец Джанлука Рокки.

Боковыми судьями станут Филиппо Мели и Лоренцо Манганелли. Функцию четвертого рефери выполнит Даниэле Орсато.

Команду видеопомощников возглавит Массимилиано Иррати, которому будут помогать Марко Гуида, Шимон Марчиняк и Павел Сокольницки.

Международную категорию Рокки получил в 2008 году. В этом сезоне он отработал на шести матчах Лиги чемпионов. В 2010 году итальянец в качестве четвертого рефери обслуживал финал Лиги Европы между "Атлетико" и "Фулхэмом", а в 2017 году выполнял те же функции в финале с участием "Аякса" и "Манчестер Юнайтед". Несколько месяцев спустя он был уже главным арбитром матча за Суперкубок УЕФА между "Манчестер Юнайтед" и "Реалом".

Отметим, что финал Лиги Европы УЕФА пройдет 29 мая на Бакинском олимпийском стадионе и начнется в 23:00.