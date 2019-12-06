Названа стоимость рекламного поста Льюиса Хэмилтона в "Инстаграме"

Стало известно, сколько стоит рекламный пост в "Инстаграме" действующего чемпиона "Формулы 1" Льюиса Хэмилтона.

Как сообщает Report со ссылкой на издание Autospor, у Льюиса Хэмилтона 13,2 млн подписчиков в "Инстаграме", 5,6 млн в "Твиттере" и 4,1 млн на "Фейсбуке", что делает его аудиторию больше, чем у любого другого пилота "Формулы 1".

В одном только "Инстаграме" у Льюиса Хэмилтона больше подписчиков, чем у следующих 10 пилотов пелотона вместе взятых. Недавний анализ социальных сетей знаменитостей показал, что рекламный пост в "Инстаграме" Льюиса Хэмилтона стоит около 40 тыс. фунтов.

Отметим, что ранее выступавший в составе "МакЛарен" Льюис Хэмилтон с 2013 года защищает честь "Мерседес".