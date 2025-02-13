Какой южнокорейский клуб пытается купить Махира Эмрели?

Южнокорейский футбольный клуб "Сеул" интересуется нападающим сборной Азербайджана Махиром Эмрели.
Как сообщает Report, клуб проявляет повышенный интерес к Эмрели, который в настоящий момент выступает за немецкий "Нюрнберг".
Команда, играющая в местной "Кей-Лиге 1", также отправила своего представителя в Нюрнберг, чтобы убедить Эмрели.
Если "Сеулу" удастся убедить форварда, ему придется заплатить определенную сумму "Нюрнбергу". Трансферное окно в Южной Корее завершится 22 марта.
Напомним, что 27-летний Махир Эмрели перешел в "Нюрнберг" прошлым летом.