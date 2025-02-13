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Какой южнокорейский клуб пытается купить Махира Эмрели?

Какой южнокорейский клуб пытается купить Махира Эмрели? Южнокорейский футбольный клуб "Сеул" интересуется нападающим сборной Азербайджана Махиром Эмрели.
Футбол
13 февраля 2025 г. 15:24
Какой южнокорейский клуб пытается купить Махира Эмрели?

Южнокорейский футбольный клуб "Сеул" интересуется нападающим сборной Азербайджана Махиром Эмрели.

Как сообщает Report, клуб проявляет повышенный интерес к Эмрели, который в настоящий момент выступает за немецкий "Нюрнберг".

Команда, играющая в местной "Кей-Лиге 1", также отправила своего представителя в Нюрнберг, чтобы убедить Эмрели.

Если "Сеулу" удастся убедить форварда, ему придется заплатить определенную сумму "Нюрнбергу". Трансферное окно в Южной Корее завершится 22 марта.

Напомним, что 27-летний Махир Эмрели перешел в "Нюрнберг" прошлым летом.

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Версия на азербайджанском языке Mahir Emreli ilə maraqlanan Cənubi Koreya klubu bəlli olub - EKSKLÜZİV

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