Какой южнокорейский клуб пытается купить Махира Эмрели?

Южнокорейский футбольный клуб "Сеул" интересуется нападающим сборной Азербайджана Махиром Эмрели.

Южнокорейский футбольный клуб "Сеул" интересуется нападающим сборной Азербайджана Махиром Эмрели.

Как сообщает Report, клуб проявляет повышенный интерес к Эмрели, который в настоящий момент выступает за немецкий "Нюрнберг".

Команда, играющая в местной "Кей-Лиге 1", также отправила своего представителя в Нюрнберг, чтобы убедить Эмрели.

Если "Сеулу" удастся убедить форварда, ему придется заплатить определенную сумму "Нюрнбергу". Трансферное окно в Южной Корее завершится 22 марта.

Напомним, что 27-летний Махир Эмрели перешел в "Нюрнберг" прошлым летом.