​Назван ТОП-10 наиболее посещаемых матчей 2019 года

Портал Transfermarkt составил ТОП-10 наиболее посещаемых матчей в мировом футболе за 2019 год.

Как сообщает Report, возглавил список полуфинал Лиги чемпионов, в котором "Барселона" на своем поле принимала "Ливерпуль". Встреча завершилась победой каталонцев со счетом 3:0. За игрой со стадиона наблюдали 98 299 зрителей.

Топ-10 матчей 2019 года с наибольшим числом зрителей на стадионе:

1. Стадион "Камп Ноу" (Барселона) - 98 299 зрителей

Матч: "Барселона" - "Ливерпуль" (1 мая)

2. "Соккер Сити" (Йоханнесбург) - 88 000 зрителей

Матч: "Кайзер Чифс" - "Орландо Пайретс" (9 ноября)

3. "Уэмбли" (Лондон) - 85 854 зрителя

Матч: "Манчестер Сити" - "Уотфорд" (18 мая)

4. "Сигнал Идуна Парк" (Дортмунд) - 81 365

Несколько матчей по ходу года

5. "Сантьяго Бернабеу" (Мадрид) - 80 472 зрителя

Матч: "Реал" - "Барселона" (27 февраля)

6. "Азади" (Тегеран) - 80 000 зрителей

Несколько матчей по ходу года

7. "Стад де Франс" (Сен-Дени) - 78 000 зрителей

Матч: Франция - Албания (7 сентября)

8. "Сан-Сиро" (Милан) - 77 749

Матч: "Милан" - "Интер" (17 марта)

9. "Альянц Арена" (Мюнхен) - 75 000 зрителей

Несколько матчей по ходу года

10. "Олимпийский стадион" (Берлин) - 74 667 зрителей

Матч: "Герта" - "Боруссия" Дортмунд (16 марта)