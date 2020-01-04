​Назван ТОП-10 наиболее посещаемых матчей 2019 года

Портал Transfermarkt составил ТОП-10 наиболее посещаемых матчей в мировом футболе за 2019 год.
Как сообщает Report, возглавил список полуфинал Лиги чемпионов, в котором "Барселона" на своем поле принимала "Ливерпуль". Встреча завершилась победой каталонцев со счетом 3:0. За игрой со стадиона наблюдали 98 299 зрителей.
Топ-10 матчей 2019 года с наибольшим числом зрителей на стадионе:
1. Стадион "Камп Ноу" (Барселона) - 98 299 зрителей
Матч: "Барселона" - "Ливерпуль" (1 мая)
2. "Соккер Сити" (Йоханнесбург) - 88 000 зрителей
Матч: "Кайзер Чифс" - "Орландо Пайретс" (9 ноября)
3. "Уэмбли" (Лондон) - 85 854 зрителя
Матч: "Манчестер Сити" - "Уотфорд" (18 мая)
4. "Сигнал Идуна Парк" (Дортмунд) - 81 365
Несколько матчей по ходу года
5. "Сантьяго Бернабеу" (Мадрид) - 80 472 зрителя
Матч: "Реал" - "Барселона" (27 февраля)
6. "Азади" (Тегеран) - 80 000 зрителей
Несколько матчей по ходу года
7. "Стад де Франс" (Сен-Дени) - 78 000 зрителей
Матч: Франция - Албания (7 сентября)
8. "Сан-Сиро" (Милан) - 77 749
Матч: "Милан" - "Интер" (17 марта)
9. "Альянц Арена" (Мюнхен) - 75 000 зрителей
Несколько матчей по ходу года
10. "Олимпийский стадион" (Берлин) - 74 667 зрителей
Матч: "Герта" - "Боруссия" Дортмунд (16 марта)
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