Назван лучший футболист тура в Лиге Европы

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Назван лучший футболист III тура в Лиге Европы.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт УЕФА, им признан полузащитник английского "Челси" Рубен Лофтус-Чик. Он сделал хет-трик в матче против белорусского "BATE", в котором "Челси" одержал победу со счетом 3:1.

Вторым был признан форвард австрийского "Зальцбурга" Мунас Даббур. На третьим месте фланговый игрок испанского "Бетис" Джованни Ло Чельсо. Четвертым стал нападающий турецкого клуба "Фенербахче" Михаэль Фрэй.