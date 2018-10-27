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    Назван лучший футболист тура в Лиге Европы

    Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Назван лучший футболист III тура в Лиге Европы.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт УЕФА, им признан полузащитник английского "Челси" Рубен Лофтус-Чик. Он сделал хет-трик в матче против белорусского "BATE", в котором "Челси" одержал победу со счетом 3:1.

    Вторым был признан форвард австрийского "Зальцбурга" Мунас Даббур. На третьим месте фланговый игрок испанского "Бетис" Джованни Ло Чельсо. Четвертым стал нападающий турецкого клуба "Фенербахче" Михаэль Фрэй.

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