Назван лучший футболист испанской Примеры сезона-2019/2020

Нападающий «Реала» Карим Бензема признан лучшим игроком сезона-2019/2020 в чемпионате Испании по версии Marca.

Нападающий «Реала» Карим Бензема признан лучшим игроком сезона-2019/2020 в чемпионате Испании по версии Marca.

Как передает Report, по итогам прошлого сезона чемпионата Испании «Реал» занял первое место, набрав 87 очков.

В прошлом сезоне французский форвард принял участие в 37 матчах в рамках Примеры, в которых забил 21 гол и сделал 8 результативных передач. Напомним, с 2009 года лучшими игроками сезона признавались только нападающий Лионель Месси и форвард Криштиану Роналду.

К.Бензема защищает цвета «Реала» с 2009 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2022 года. В нынешнем сезоне Ла Лиги француз забил 7 голов и сделал 5 результативных передач.

Бензема высказался о вручении ему приза:

«Это много для меня значит. Я чувствую гордость и радость. Это награда за мою работу в «Реале» с 2009-го, и, как я говорил, это меня очень радует, без сомнения. Я в этом клубе много лет и всегда работаю, чтобы помогать команде.

(Месси и Роналду) – игроки другого уровня. Они выиграли множество индивидуальных наград, и для меня честь опередить этих футболистов».