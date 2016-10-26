Назначен новый исполнительный директор "Нефтчи"

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Клуб "Нефтчи" принял решение в связи с административным составом и оптимизацией кадровой политики.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт клуба, Орхан Гусейнзаде назначен на должность исполнительного директора.

О.Гусейнзаде будет выполнять также обязанности спортивного директора. На должность заместителя директора по финансовым вопросам назначен Эльнур Эйвазов.

Напомним, что Э.Эйвазов до этого работал в должности исполнительного директора клуба.