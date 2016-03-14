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    Назначен новый главный тренер сборной Грузии

    Главным тренером стал словацкий специалист

    Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Назначен новый главный тренер национальной сборной Грузии по футболу. 

    Как сообщает Report, им стал словак Владимир Вайсс.

    Договор с 51-летним специалистом заключен до конца избирательного цикла чемпионата мира-2018. Он заменил Кахабера Цхададзе, возглавляющего бакинский "Интер". На церемонии представления президент Федерации футбола Грузии Леван Кобиашвили заявил, что В.Вайсс владеет тренерским опытом как в клубе, так и в сборной. 

    Отметим, что за свою карьеру главного тренера Владимир Вайсс тренировал такие клубы как "Петржалка" (Словакия), "Сатурн" (Россия), "Слован" (Братислава, Словакия) и "Кайрат" (Казахстан).

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