Дмитрий Назаров: Гарет Бейл спросил, не хочу ли я обменяться с ним формой

"В Уэльсе мы пропустили два мяча, в том числе автогол. Это была очень обидное поражение".

Как сообщает Report, об этом футболист сборной Азербайджана Дмитрий Назаров рассказал сайту tag24.de, комментируя матч отборочного этапа Евро-2020 со сборной Уэльса в гостях, в котором они проиграли со счётом 1:2.

29-летний нападающий немецкого клуба Aue прокомментировал также ситуацию с капитаном команды противника Гаретом Бейлом, с которым он обменялся формой после финального свистка. По его словам, предложение поступило от нападающего испанского "Реал Мадрида": "Бейл подошел ко мне, похвалил нашу игру и спросил, не хочу ли я обменяться с ним формой".

Назаров коснулся также предстоящего матча национальной сборной против сборной Хорватии: "Когда звучит государственный гимн, я испытываю гордость. Игра будет сложной".

Отметим, что сегодня на Bakcell Arena состоится матч Азербайджан-Хорватия, который начнется в 20:00.