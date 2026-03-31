Наставник сборной Турции U-21 Эгемен Коркмаз потерял сознание во время матча
Футбол
- 31 марта, 2026
- 21:23
Главный тренер сборной Турции по футболу U-21 Эгемен Коркмаз потерял сознание во время матча отбора на ЕВРО-2027.
Как сообщает Report, инцидент произошел на 35-й минуте выездной встречи с командой Хорватии.
Судья показал красную карточку футболисту турецкой сборной Демиру Эге Тыкназу, после чего тренерский штаб турок начал выражать протест у бровки. В это время Э. Коркмаз потерял равновесие, упал, и, ударившись головой о землю, потерял сознание.
На поле немедленно вышла медицинская бригада. После оказания первой помощи Эгемен Коркмаз пришел в себя и был экстренно госпитализирован.
Позднее стало известно, что опасных для жизни травм специалист не получил.
