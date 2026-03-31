    Наставник сборной Турции U-21 Эгемен Коркмаз потерял сознание во время матча

    Наставник сборной Турции U-21 Эгемен Коркмаз потерял сознание во время матча

    Главный тренер сборной Турции по футболу U-21 Эгемен Коркмаз потерял сознание во время матча отбора на ЕВРО-2027.

    Как сообщает Report, инцидент произошел на 35-й минуте выездной встречи с командой Хорватии.

    Судья показал красную карточку футболисту турецкой сборной Демиру Эге Тыкназу, после чего тренерский штаб турок начал выражать протест у бровки. В это время Э. Коркмаз потерял равновесие, упал, и, ударившись головой о землю, потерял сознание.

    На поле немедленно вышла медицинская бригада. После оказания первой помощи Эгемен Коркмаз пришел в себя и был экстренно госпитализирован.

    Позднее стало известно, что опасных для жизни травм специалист не получил.

    22:18

    Арагчи сообщил о прямых контактах с Уиткоффом

    В регионе
    22:13

    Прево: Бельгия надеется на скорейшее подписание мирного соглашения Баку и Ереваном

    Внешняя политика
    21:57

    Фидан и Умеров провели встречу в Анкаре

    В регионе
    21:49

    В ДТП в Загатале пострадали два человека

    Происшествия
    21:40

    Гебрейесус: При атаках на Тегеран поврежден офис ВОЗ

    Другие страны
    21:24

    Хакан Фидан провел встречу с членами Политбюро ХАМАС

    В регионе
    21:23

    Наставник сборной Турции U-21 Эгемен Коркмаз потерял сознание во время матча

    Футбол
    21:13

    Зеленский: Надеемся, что США поддержат предложение о Пасхальном перемирии

    Другие страны
    20:52

    Йоргенсен: ЕС диверсифицирует импорт энергоресурсов, наращивая поставки из Азербайджана

    Энергетика
    Лента новостей