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Наставник "Марселя": Хотел бы быть на месте Гурбанова

Наставник "Марселя": Хотел бы быть на месте Гурбанова Даже не знаю, как это комментировать. Я в жизни с таким не сталкивался. В таком важном матче показать свою личность с такой стороны. Хотел быть на его месте. Я не могу найти слов этому поступку. Я завидую его поступку.
Футбол
25 февраля 2022 г. 00:52
Наставник Марселя: Хотел бы быть на месте Гурбанова

"Даже не знаю, как это комментировать. Я в жизни с таким не сталкивался. В таком важном матче показать свою личность с такой стороны. Хотел быть на его месте. Я не могу найти слов этому поступку. Завидую его поступку".

Как передает Report, об этом заявил главный тренер французского "Марселя" Хорхе Сампаоли на пресс-конференции после ответного матча плей-офф Лиги конференций УЕФА, в котором они обыграли "Карабах" со счетом 3:0.

На вопрос, что бы вы сделали на месте Гурбана Гурбанова, наставник гостей сказал следующее: "Если бы увидел, то не согласился бы поменять мнение судьи и отмечал бы гол. Но случившиеся сегодня стало для меня новым событием, новым опытом".

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Версия на азербайджанском языке Xorxe Sampaoli: "Qurban Qurbanov ləyaqətli hərəkət etdi"

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