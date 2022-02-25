Наставник "Марселя": Хотел бы быть на месте Гурбанова

Даже не знаю, как это комментировать. Я в жизни с таким не сталкивался. В таком важном матче показать свою личность с такой стороны. Хотел быть на его месте. Я не могу найти слов этому поступку. Я завидую его поступку.

"Даже не знаю, как это комментировать. Я в жизни с таким не сталкивался. В таком важном матче показать свою личность с такой стороны. Хотел быть на его месте. Я не могу найти слов этому поступку. Завидую его поступку".

Как передает Report, об этом заявил главный тренер французского "Марселя" Хорхе Сампаоли на пресс-конференции после ответного матча плей-офф Лиги конференций УЕФА, в котором они обыграли "Карабах" со счетом 3:0.

На вопрос, что бы вы сделали на месте Гурбана Гурбанова, наставник гостей сказал следующее: "Если бы увидел, то не согласился бы поменять мнение судьи и отмечал бы гол. Но случившиеся сегодня стало для меня новым событием, новым опытом".