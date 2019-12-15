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"Наполи" потерпел поражение в первом матче под руководством Гаттузо

​"Наполи" потерпел поражение в первом матче под руководством Гаттузо

Неаполитанский "Наполи" потерпел поражение от "Пармы" в матче 16-го тура итальянской Серии А.

Как передает Report, встреча, прошедшая на "Сан-Паоло" в Неаполе, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

"Парма" забила первой. Уже на четвертой минуте отличился Деян Кулушевски.

"Наполи", проводивший первый матч под руководством Дженнаро Гаттузо, на 64-й минуте ответил голом Аркадиуша Милика, которому ассистировал Дрис Мертенс.

Победу гостям принес гол Жервиньо, забившего на третьей компенсированной ко второму тайму минуте.

Такой результат позволил "Парме", набрав 24 очка, подняться на седьмое место в турнирной таблице Серии А, опередив "Наполи", в активе которого 21 очко.

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