"Наполи" подписал футболиста нидерландского клуба

Нападающий сборной Нидерландов Ноа Ланг перешел из "ПСВ Эйндховен" в итальянский "Наполи".

Нападающий сборной Нидерландов Ноа Ланг перешел из "ПСВ Эйндховен" в итальянский "Наполи".

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба неаполитанского представителя.

Контракт с 26-летним футболистом подписан до лета 2030 года.

Отметим, что портал Transfermarkt оценил стоимость Ланга в 25 млн евро. В сезоне-2024/2025 чемпионата Нидерландов он провел 29 матчей, в которых отметился 11 забитыми мячами и 10 результативными передачами. Всего за сборную Нидерландов он сыграл в 14 матчах и забил три гола.

В прошедшем сезоне "Наполи" выиграл чемпионат Италии. Команда Антонио Конте набрала 82 очка за 38 матчей, опередив миланский "Интер" на одно очко.