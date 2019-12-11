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"Наполи" объявил об увольнении Карло Анчелотти с поста главного тренера

​"Наполи" объявил об увольнении Анчелотти с поста главного тренера

Итальянский клуб "Наполи" уволил Карло Анчелотти с поста главного тренера команды. 

Как сообщает Report, "Наполи" решил прекратить сотрудничество с 60-летним Карло Анчелотти после матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором итальянский клуб принимал бельгийский "Генк". Встреча состоялась на стадионе "Сан-Паоло" в Неаполе и завершилась победой хозяев со счётом 4:0. Благодаря этому результату клуб набрал 12 очков и вышел в плей-офф Лиги чемпионов со 2-го места в группе Е.

Напомним, что Анчелотти возглавил "Наполи" в мае 2018 года. Его контракт был рассчитан на три года.

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