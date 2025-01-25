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"Наполи" нанес "Ювентусу" первое поражение в текущем сезоне Серии А

"Наполи" нанес "Ювентусу" первое поражение в текущем сезоне Серии А "Наполи" со счетом 2:1 одержал волевую победу над "Ювентусом" в домашнем матче 22-го тура чемпионата Италии по футболу.
Футбол
25 января 2025 г. 23:24
Наполи нанес Ювентусу первое поражение в текущем сезоне Серии А

"Наполи" со счетом 2:1 одержал волевую победу над "Ювентусом" в домашнем матче 22-го тура чемпионата Италии по футболу.

Как сообщает Report, у победителей голы забили Андре Замбо-Ангисса (57-я минута) и Ромелу Лукаку (69, пенальти).

В составе проигравших отличился Рандаль Коло-Муани (43). Французский нападающий перешел в "Ювентус" 23 января на правах аренды из французского "Пари Сен-Жермен" и провел первый матч в составе туринской команды.

"Наполи" продлил победную серию в чемпионате Италии до семи матчей. В последний раз команда проиграла 8 декабря в домашней встрече с "Лацио" (0:1).

"Ювентус" потерпел первое поражение в текущем сезоне чемпионата Италии. До этого команда одержала 8 побед и 13 раз сыграла вничью. С июня "Юве" тренирует Тьяго Мотта, который до этого возглавлял итальянскую "Болонью".

"Наполи" возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии, набрав 53 очка. "Ювентус" занимает пятое место с 37 очками. В следующем туре "Наполи" сыграет в гостях против "Ромы", "Ювентус" примет "Эмполи". Обе встречи пройдут 2 февраля.

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