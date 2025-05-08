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"Наполи" и "Ливерпуль" хотят заполучить Кевина Де Брюйне

"Наполи" и "Ливерпуль" хотят заполучить Кевина Де Брюйне Итальянский "Наполи" и английский «Ливерпуль» заинтересованы в трансфере Кевина Де Брюйне, чей контракт с "Манчестер Сити" истекает по завершении текущего сезона.
Футбол
8 мая 2025 г. 02:05
Наполи и Ливерпуль хотят заполучить Кевина Де Брюйне

Итальянский "Наполи" и английский "Ливерпуль" заинтересованы в трансфере Кевина Де Брюйне, чей контракт с "Манчестер Сити" истекает по завершении текущего сезона.

Как сообщает Report со ссылкой на Sky Sport, неаполитанский клуб уже начал переговоры о переходе бельгийского полузащитника в Серию A. Отмечается, что "Манчестер Сити" официально объявил о том, что не будет продлевать соглашение с футболистом.

По информации телеканала, интерес к Де Брюйне проявляет и "Ливерпуль", что означает серьёзную конкуренцию для "Наполи" в борьбе за игрока.

Ранее также сообщалось, что бельгиец может продолжить карьеру в одном из других английских клубов, в частности, называлось имя бирмингемской "Астон Виллы".

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Версия на азербайджанском языке İtaliya KİV: “Napoli” və “Liverpul” De Bröyneni heyətlərinə qatmaq istəyirlər

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