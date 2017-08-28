Нападающий "Карабаха": Играть в Лиге чемпионов - отличное чувство, но все же страшно

Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ "Играть в Лиге чемпионов - отличное чувство, но все же страшно, так как мы аутсайдеры".

Как сообщает Report, об этом, оценивая жеребьевку в групповом раунде Лиги чемпионов, в интервью kickoff.com заявил футболист "Карабаха" Дино Ндлову.

27-летний нападающий из Южно-Африканской Республики сказал, что во время групповых игр попытается показать свой потенциал. Он заявил, что не боится конкуренции: "Мы не каждый день играем с такими командами, как "Челси", "Атлетико" и "Рома". Это станет хорошей возможностью, чтобы показать свой потенциал. Мы попали в сложную группу. Однако готовы к конкуренции".

Д. Ндлову сказал, что в групповом раунде они не имеют какой-либо цели. По его словам, "Карабаху" нечего терять: "У нас в групповом раунде нет какой-либо цели. Мы впервые будем участвовать в Лиге чемпионов, и это для нас является опытом. Нам нечего терять. Поэтому мы и не сталкиваемся с давлением".

Отметим, что первый матч "Карабах" в групповом раунде Лиги чемпионов проведет на выезде 12 сентября против английского чемпиона "Челси".