Нападающий Галатасарая перешёл в арабский клуб

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Футболист турецкого клуба «Галатасарай» Гарри Родригес перешёл в «Аль-Иттихад» (Саудовская Аравия).

Как передаёт Report, за 29-летнего футболиста «жёлто-красным» заплатили 10,25 миллиона долларов. С игроком заключён 4,5-летний контракт.

Клубы также заключили соглашение о том, что в случае, если «Аль-Иттихад» сможет продать Родригеса дороже 10 миллионов долларов, саудовский клуб выплатит «жёлто-красным» 20 процентов от превышающих данную сумму денег.

Отметим, что Гарри Родригес перешёл в «Галатасарай» в зимнем трансферном окне сезона 2016/2017 годов. Он сыграл большую в роль в завоевании клубом 21-го чемпионского титула. Нападающий из Кабо-Верде стал автором девяти голов и 10 результативных передач в прошлом сезоне. За время игры в клубе Родригес вышел на поле в 78 матчах, во время которых забил 16 голов и сделал 12 результативных передач.