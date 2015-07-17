Накануне жеребьевки в Лиге Европы уменьшилось число потенциальных соперников "Интера" и "Габалы"

Баку. 17 июля. REPORT.AZ/ Сегодня состоится жеребьевка 3-го классификационного тура Лиги Европы. Как сообщает Report, перед жеребьевкой УЕФА поделила клубы на группы среди сеяных и несеяных.

Оба азербайджанских клуба попали в группу несеяных. В 4-й группе победитель матча "Габала" - Чукарички" (Сербия) в очередном туре встретится с "Aтромитос" (Греция), с победителем пары "Аполлон" (Лимассол, Кипр) / "Tракай" (Литва), "Слован" (Либерец, Чехия), пары "Вестхем" (Англия) / "Брикиркара" (Мальта), "Стандард" (Льеж, Бельгия) или с командой "Боруссия" (Дортмунд, Германия).

В 5-й группе победитель пары "Хафнарфьёрдур" (Исландия) - "Интер" встретится с командой "Виктория" (Португалия), победителем пары "Трабзонспор" (Турция) - "Дифферданж" (Люксембург), "Атлетик" (Испания, "Краснодар" (Россия), с победителем пары "Копер" (Словения) - "Хайдук" (Сплит, Хорватия) или пары "Ягеллония" (Польша) - "Омония" (Кипр).

Отметим, что жеребьевка начнется в 16:00 по бакинскому времени.