​Непризнанная "Нагорно-Карабахская Республика" примет участие в чемпионате Европы

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Абхазия, Южная Осетия, "Нагорный Карабах", Эллан Ваннин, Окситания, Лапландия, Ницца, Северный Кипр, сборная цыган (игроки-цыгане из низших лиг Германии), сборная венгров-секеев (венгров из Румынии) и Франкония и Падания примут участие в первом в истории чемпионате Европы среди непризнанных сборных, который пройдёт в июне на британском острове Мэн.

Как сообщает Report, турнир организует КонИФА (Конфедерация независимых футбольных ассоциаций).

Жеребьёвка турнира состоится в феврале.

Стоит уточнить, что турнир носит неофициальный характер.