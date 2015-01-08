 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Непризнанная "Нагорно-Карабахская Республика" примет участие в чемпионате Европы

    Турнир пройдёт в июне на британском острове Мэн

    Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Абхазия, Южная Осетия, "Нагорный Карабах", Эллан Ваннин, Окситания, Лапландия, Ницца, Северный Кипр, сборная цыган (игроки-цыгане из низших лиг Германии), сборная венгров-секеев (венгров из Румынии) и Франкония и Падания примут участие в первом в истории чемпионате Европы среди непризнанных сборных, который пройдёт в июне на британском острове Мэн.

    Как сообщает Report, турнир организует КонИФА (Конфедерация независимых футбольных ассоциаций).

    Жеребьёвка турнира состоится в феврале.

    Стоит уточнить, что турнир носит неофициальный характер.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi