Начинается сезон 2019/2020 Азербайджанской Премьер-лиги

Сегодня будет дан старт сезону 2019/2020 Азербайджанской Премьер-лиги по футболу.

Как передаёт Report, первый тур 28-го по счёту первенства охватит 4 игры с участием 8 команд.

В инаугурационном матче действующий чемпион "Карабах" сыграет в гостях с занявшим в прошлом сезоне последнее место "Кешля" (19:00).

Матч "Габала" - "Сумгайыт" состоится 17 августа (19:00), "Сабаил" - "Зиря" - 18 августа (20:00), "Нефтчи" - "Сабах" - 19 августа (20:00).

Отметим, что за предыдущие 27 сезонов "Нефтчи" удостаивался звания чемпиона 8 раз, "Карабах" - 7 раз, "Кяпяз" - 3 раза, "Шамкир", "Бакы", "Кешля" (бывший "Интер") - по 2 раза, "Туран" и "Хазар Лянкяран" - по 1 разу. Сезон 2001/2002 не был завершён.