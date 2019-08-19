Начался рабочий визит в Баку представителей УЕФА

Начался рабочий визит представителей УЕФА в Баку с целью ознакомиться с подготовительными работами к играм чемпионата Европы, который состоится в 2020 году.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, делегация из 70 представителей европейской футбольной организации ознакомится с ходом работ по различным сферам, связанным с процессом организации игр.

Визит представителей УЕФА продлится до 22 августа. В этот же день в Азербайджан прибудут представители спонсоров Евро-2020 УЕФА, они ознакомятся с Бакинским олимпийским стадионом, городскими отелями и территориями, где планируется организовать фан-зоны.

Отметим, что по соответствующему решению Исполнительного комитета УЕФА 4 игры в рамках Евро-2020 состоятся на Бакинском олимпийском стадионе. 13,17 и 21 июня на Бакинском олимпийском стадионе состоятся игры группы "А", 4 июля – встреча 1/4 финала.