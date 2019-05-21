​Начался четвертый этап продажи билетов на финал Лиги Европы в Баку

Начался четвертый этап продажи билетов на финальную игру Лиги Европы УЕФА, которая пройдет на Бакинском олимпийском стадионе.

Как сообщает Report, билеты можно приобрести в торговых центрах Port Baku Mall, 28 May Mall, Ganjlik Mall и в кассах Дворца Гейдара Алиева.

Билеты представлены в нескольких категориях. Цена билетов первой категории составляет 280 манатов (140 евро), второй категории - 180 манатов (90 евро), третей категории - 100 манатов (50 евро), четвертой категории - 60 манатов (30 евро).

Отметим, что на первом этапе было продано 37500 единиц из 64 000 билетов на финальную игру, которая пройдет 29 мая на Бакинском олимпийском стадионе. Также были распроданы все пакеты "Gold" стоимостью 890 евро и "Silver" стоимостью 690 евро. Оргкомитет организовал продажу еще 5000 билетов.