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    Началось заседание Исполнительного комитета АФФА

    Собрание проходит на Бакинском олимпийском стадионе© Report/ Firi Salim

    Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня стартовало заседание Исполнительного комитета АФФА.

    Как сообщает Report, собрание проходит на Бакинском олимпийском стадионе.

    На заседании принимают участие президент АФФА Ровнаг Абдуллаев, первый вице-президент Рауф Алиев, вице-президент Эльшад Насиров, из членов - председатель Тренерского комитета Вагиф Садыгов, заместитель министра образования Фирудин Гурбанов, главный тренер клуба "Карабах" Гурбан Гурбанов, от Федерации футзала Махир Мамедов, от Отраслевой футбольной федерации Заур Ахундов, футболисты-ветераны Казбек Туаев и Искендер Джавадов. На заседании не присутствует только министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров.

    Также на заседании присутствуют генсек АФФА Эльхан Мамедов, президент Профессиональной футбольной лиги Рамин Мусаев и другие официальные лица.

    В повестку заседания входят:

    1. Обсуждение кандидатов на пост главного тренера сборной Азербайджана.

    2. Презентация о пути, который команды должны пройти, чтобы получить пропуск в финальный этап Евро-2020.

    3. Другие вопросы.

    По завершении заседания состоится брифинг для представителей прессы.

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